Napoli sferzata da una bufera di vento: giù alberi, cartelloni pubblicitari e gazebo. Chiusa Amalfitana, frane nell'Avellinese

Un uomo di 62 anni è morto a Napoli, schiacciato da un albero di grosse dimensioni che si è abbattuto al suolo. È accaduto intorno alle 7 in via Nuova Agnano, alla periferia occidentale della città. L'uomo, di nazionalità marocchina, è stato soccorso dal 118 ma in ospedale i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. (

Lascia il segno la bufera di vento che si è abbattuta all'alba su Napoli: giù gli alberi, cartelloni pubblicitari caduti, auto danneggiate, distrutti tendoni e fioriere dei ristoranti, in frantumi le vetrate dei portoni.



La conta dei danni parte dal rione Traiano, via Piave e via Caravaggio per attraversare Chiaia, dal corso Vittorio Emanuele e via Crispi fino alla Riviera e al lungomare. E anche la pioggia crea disagi: allagata la corsia che costeggia la Villa Comunale, ridotto a un guado il primo tratto di via Marina.

SALERNO

Per il maltempo continuano i disagi su alcuni tratti della strada statale 163 Amalfitana. Chiuso al traffico il tratto dal km 29,000 al km 49,500, tra la località Capo d'Orso, nel comune di Maiori, e Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, in entrambe le direzioni.

AVELLINO

Evacuate alcune famiglie nel centro storico di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, dopo le abbondanti e violenti piogge delle ultime ore. La piazza principale del paese è in condizioni di dissesto a causa delle acque sotterranee di un torrente tombato negli anni scorsi, il cui livello è cresciuto a dismisura sollevando il manto stradale. Bilancio pesante anche nel Vallo di Lauro. A Moschiano, nella frazione San Michele, è franato un costone collinare. Per precauzione alcune famiglie che abitano in zona sono state evacuate. A Forino una frana ha invaso le carreggiate di due strade provinciali mentre a Montoro uno smottamento con un fronte di 15 metri ha invaso la strada che collega a Contrada e Avellino.



Ultimo aggiornamento: 10:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA