Il sindaco de Magistris sta seguendo, in contatto con gli assessori e le unità operative in campo, gli interventi in campo per fronteggiare l'eccezionale ondata di maltempo. La Polizia Locale ha impegnato 200 agenti e 20 ufficiali cui si aggiungono circa 50 operatori chiamati in pronta reperibilità da casa. La Protezione Civile ha allertato tutte le Associazioni di volontari, in campo due squadre di Napoli Servizi. Attivate in pronta reperibilità anche due squadre del Servizio Logistica che insieme ai potatori stanno procedendo al taglio degli alberi che invadono le sedi stradali. Il Servizio Verde della Città ha attivato alcune imprese per urgenti interventi in luoghi particolarmente critici come via Posillipo, viale Traiano, via Belvedere, via Lattanzio e piazza Aprea.



Questo l'elenco degli interventi:



VIA COMUNALE DI MIANO PER CADUTA ALBERO

VIA ULISSE PROTA GIURLEO PER DISSESTO STRADALE

PIAZZA MIRAGLIA DISSESTO STRADALE

VIALE DELLE INDUSTRIE ALLAGAMENTO STRADALE

VIA G. CALOGERO ALBERO IN FINESTRONE PALAZZO

VIA CONSALVO 99 - CARTELLONE PUBBLICITARIO

VIA L. VOLPICELLA - ALBERO DIVELTO

PARCO S. PAOLO - CASSONETTI RIFIUTI AL CENTRO DELLE STRADE

VIA CRISPI -ALBERO DIVELTO SU CARREGGIATA

VIALE TRAIANO - ALBERI DIVELTI

VIA MARINA RAMPA AUTOSTRADA - CONTAINER RIFIUTI IN BILICO

VIA NUOVA TOSCANELLA ALT. Q8- ALBERO CADUTO

VIA BARTOLO LONGO PARCO EUROPA - STRUTTURA DIVELTA IN FERRO SU STRADA

VIA GIUSTINIANO ALTEZZA DECO'- ALBERO CADUTO

VIA MONTALE PARCO VILLANO - ALBERO CADUTO

VIA BELVEDERE FRONTE CHIESA - PINO DIVELTO SU FABBRICATO

PIAZZA APREA ALBERO DIVELTO

VIA MANZONI-ALBERO CADUTO AL CENTRO STRADA

VIA MARIO POMILIO - PINO CADUTO SU FABBRICATO

VIA MIANO VICO PRIMO PONTE - ALBERO DIVELTO E UN SECONDO IN BILICO

VIA LUIGI CALVANI- TEGOLE DIVELTE

VIA CINTHIA INCROCIO VIA TERRACINA - CARTELLONE PUBBLICITARIO DIVELTO

VIA GIANTURCO - ALBERO CADUTO

VIA MARINA - TABELLONE PUBBLICITARIO DIVELTO

VIA TERRACINA - CALCINACCI SU STRADA

VIA MICHELANGELO DA CARAVAGGIO 78- LASTRE DI COPERTURA SU AUTO IN SOSTA

C.SO VITTORIO EMANUELE 211 - PANNELLI COIBENTATI DIVELTI SU STRADA CON DANNI AI VEICOLI IN SOSTA

VIA BISIGNANO ALT. RIONE BISIGNANO - PINO IN BILICO SU SEDE STRADALE

VIA CASSIODORO -ALBERO DIVELTO SU AUTO IN SOSTA E ALBERO IN BILICO SU PALAZZINA

VIA FRANCIOSA- ALBERO DIVELTO SU AUTO IN SOSTA

VIA PISCETTARIO ALTEZZA ASL ALBERO A TERRACINA

VIA DUOMO- SETTEMBRINI ALBERO DIVELTO

VIA COMUNALE MARGHERITA- ALBERO PERICOLANTE

VIA DELLA RESISTENZA 211 -ALBERO DIVELTO

VIA KERBAKER 51 - GUAINA CADUTA SU AUTO

VIA FERRANTE IMPARATO - TEGOLE DIVELTE SU AUTO

VIA SCIPIONE -ALBERO DIVELTO SU INGRESSO GARAGE

VIA MARIANELLA 52 / VIA AMSTRONG 55 / VIA MIANO ALT. VILLA RUSSO/ VIA COMUNALE VECCHIA MIANO 85/ II TRAVERSA IANFOLLA / VIA DIAZ / VIA PONTI ROSSI / PIAZZA SALVO D’ACQUISTO - ALBERI DIVELTI-

RIVIERA DI CHIAIA ALTEZZA NEGOZIO MARINELLA - LAMPADA PUBBLICITARIA PERICOLANTE

VIA CASSANO 150 - CARTELLONE PUBBLICITARIO