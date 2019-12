Disagi questa sera per la chiusura degli svincoli in entrata è in uscita al casello di Palma Campania sull’A30. A causa della forte pioggia è stata interdetta l’uscita è l’entrata dell’importante svincolo autostradale. Traffico in tilt nell’intera zona con forti ripercussioni anche sulla superstrada 268 del Vesuvio che si collega al casello di Palma Campania. Sul posto carabinieri e polizia a smistare la circolazione.

