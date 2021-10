Maltempo a Napoli, colate di fango a Pianura: «Il sistema fognario è in tilt»

«Quanto è accaduto nel territorio di Pianura è da terzo mondo, il sistema fognario è in tilt e dimostra chiaramente come sia mancata la manutenzione ordinaria derivante dall'inerzia delle istituzioni locali chiamate a prevenire il dissesto idrogeologico del territorio». È quanto affermano in una nota congiunta Marco Nonno, consigliere regionale della Campania, e il consigliere comunale di Napoli Giorgio Longobardi.

«È da un decennio che le vasche di contenimento del fango non vengono ripulite e liberate, il territorio di Pianura è in una situazione drammatica, è improcrastinabile un intervento straordinario del Comune, occorre richiedere alla Protezione Civile di utilizzare tutti i mezzi disponibile, necessita inoltre ripristinare gli autoparchi territoriali dismessi da una scelta scellerata dell'ex sindaco de Magistris», aggiungono Nonno e Longoboardi. «Auspichiamo che il nuovo sindaco sia più attento alle problematiche dei cittadini, che ascolti i territori e principalmente collabori con tutte le forse sane che hanno a cuore le sorti di Pianura e di Napoli».