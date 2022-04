Maltempo a Napoli, fermi quasi tutti gli aliscafi diretti a Capri

Collegamenti a singhiozzo da questa mattina fra l'isola di Capri e Napoli. Le condizioni del mare forza 4 sono condizionate anche dal vento che spira da sud ovest alla forza di 15 nodi. La prima partenza da Capri per Napoli è stata effettuata dal maxitraghetto lento della Caremar alle 9.40 mentre fra Sorrento e l'isola Azzurra naviga solo il Giunone di Alilauro Gruson. Fermi in banchina quasi tutti gli aliscafi e jet ma se le condizioni miglioreranno è prevista la partenza della nave veloce Caremar e di un aliscafo della Libera Navigazione che faranno rotta per Napoli.

