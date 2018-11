Piazza Fuga paralizzata al Vomero per un albero pericolante che non può essere tagliato a causa di un’auto parcheggiata in sosta vietata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Locale e gli uomini della protezione civile che hanno transennato l’area. Traffico paralizzato. «È assurdo - dichiara il consigliere comunale Diego Venanzoni - che non si possa tagliare un albero perché il Comune non ha carri attrezzi per rimuovere un’auto in sosta vietata anche di fronte a un caso di emergenza».

Lunedì 19 Novembre 2018, 20:32 - Ultimo aggiornamento: 19-11-2018 20:39

