Maltempo a Napoli, stop ai traghetti: Ischia e Procida isolate

Ischia e Procida pressoché isolate per il maltempo: a metà giornata solo alcune navi stanno assicurando i collegamenti marittimi per le due isole mentre si prevede il blocco assoluto per la serata. L'arrivo della perturbazione atlantica, con forti vento di libeccio, ha dapprima provocato lo stop dei mezzi veloci per poi fermare nei porti anche diversi traghetti; sospesi tutti i collegamenti da e per Forio e Casamicciola, restano operativi gli approdi di Ischia Porto e Procida da Pozzuoli e Napoli ma siti internet e call center delle compagnie di navigazione lasciano poche speranze per i collegamenti serali. © RIPRODUZIONE RISERVATA