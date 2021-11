​Maltempo a Napoli, crolla albero davanti alla scuola Della Valle di Posillipo

Momenti di paura a Posillipo, all'esterno della scuola Della Valle. Un albero è crollato schiantandosi sopra un'automobile parcheggiata all'esterno dell'istituto. Immediatamente è scattato l'allarme tra i genitori che hanno immortalato la scena scattando foto e registrando video.

Per fortuna, nonostante gli attimi di panico vissuti da mamme, papà, personale scolastico e bambini, non ci sono stati altri danni, né a strutture né a persone. Sono stati diversi i disagi avvenuti quest'oggi a Napoli e causati dal maltempo. L'allerta meteo arancione e l'arrivo della tempesta Poppea hanno provocato crolli e allagamenti, in particolare nelle periferie Est e Ovest del capoluogo campano.

Sui social sono state diverse le segnalazioni. Danni ci sono stati nei dintorni di piazza Nazionale, così come segnalato dal consigliere comunale Carmine Meloro, e in zona Chiatamone. Completamente allagata, invece, la strada dei Pisani a Pianura. Un video, in merito, è stato pubblicato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.