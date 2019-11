Maltempo a Napoli: parchi chiusi, riaprono i cimiteri. Scuole in funzione ma vietati viali e cortili

La Protezione civile regionale Campania ha emesso un’allerta meteo da mezzanotte fino alle 14 di domani unedì 4 novembre. Il livello dell’allerta meteo è giallo per «residue precipitazioni, localmente anche a possibile carattere di moderato rovescio o isolato temporale. Venti forti occidentali con possibili raffiche nei temporali. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte».

«Le condizioni meteo, in miglioramento rispetto alla giornata odierna, inducono comunque a tenere chiusi icittadini mentre iriapriranno - si legge in una nota del Comune - nel corso della notte è stato effettuato il monitoraggio di tutte le aree a rischio idrogeologico mentre oggi si sono registrati numerosi interventi da parte dei tecnici comunali in molte zone della città a causa di allagamenti e di rami ed arbusti caduti al Vomero, a Posillipo, a Bagnoli, in via Campegna, via de Giaxa, viale Traiano, via Pigna e Cupa Toscanella. Alcuni teloni in via Marina e in piazza Fuga sono stati assicurati ai sostegni. Immediati e risolutivi gli interventi al sottopasso di via Scaglione e via Campano (via dei Ciliegi) dove i detriti avevano ostruito le caditoie. Resta chiuso il sottopasso di sinistra di via Claudio».

A causa della previsione di forti venti il Servizio Tecnico scuole del Comune raccomanda ai dirigenti scolastici di non far frequentare in modo stanziale le aree esterne pertinenziali agli edifici scolastici con presenza di alberature e di non utilizzare le attrezzature e le aree destinate ad attività ludiche all’aperto fino all’ orario di validità dell’allerta meteo. Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione nei siti già segnalati per il rischio idrogeologico (versanti e pendii per possibili frane e smottamenti) e idraulico (sottopassi e aree di collettori fognari per possibili allagamenti).