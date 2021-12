Maltempo in Campania, crolla balcone a Napoli; masso piomba sulla statale amalfitana

Non v'è pace per il perdurare dell'allerta meteo in Campania. A Napoli nella notte è crollato un balcone in via Ferdinando Russo a Posillipo. Tanta paura tra i residenti spaventati dal boato e strada bloccata, lì dove sono arrivati i vigili del fuoco.

Sempre la scorsa notte un masso di grosse dimensioni si è staccato dalla parete rocciosa che costeggia la statale Amalfitana 163, nel territorio comunale di Maiori. Non si registrano feriti o veicoli convolti nello smottamento. Il materiale roccioso ha occupato parte della carreggiata, rendendo necessario l'intervento di vigili del fuoco e del personale Anas. «La strada è stata ripulita ed è stato applicato il senso unico alternato», ha spiegato all'ANSA il sindaco di Maiori, Antonio Capone. I massi, a quanto si apprende, non si sarebbero staccati da una zona molto alta del costone roccioso. Grazie all'intervento eseguito questa mattina è stato scongiurato il rischio di chiudere la statale Amalfitana anche perché la frana si è verificato in un punto in cui la carreggiata è molto larga.