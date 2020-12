POZZUOLI. Il maltempo delle ultime ore ha letteralmente flagellato tutta la zona flegrea-domitia. In via Grotta dell'Olmo nella zona di Licola il vento forte ha abbattuto un albero di grosso fusto che ha praticamente invaso la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno impiegato oltre tre ore, fino alle ore 2 di questa notte, per riuscire a tagliare il grosso olmo e liberare così la strada. I pompieri sono intervenuti anche in diverse zone per le guaine scoperte dai tetti di alcuni immobili e delle lamiere di copertura soprattutto nella zona del litorale flegreo-domitio. A Monte di Procida, invece, diversi sono stati gli alberi che si sono abbattuti sui cavi elettrici o invadendo la carreggiata. La stazione meteo della cittadina montese ieri ha rilevato raffiche di vento superiori ai 100 chilometri orari, ha fatto sapere il sindaco Peppe Pugliese.

