Maltempo, danni in tutta la Campania: cadono alberi nel Napoletano

I cittadini si risvegliano con i danni del temporale di stanotte. A Caivano, nel cimitero in viale Necropoli nella frazione di Pascarola, alcune lapidi di marmo si sono staccate dai loculi, alberi piegati e piante divelte dalle aiuole. Una vetrata rotta in una scuola, la Mameli, dove un grosso telone si è staccato dal tetto.

Commenta Gaetano Ponticelli di Forza Italia: «Purtroppo i danni sono ingenti sia nel cimitero che in alcuni edifici scolastici. Per questo chiediamo una pronta verifica di tutte le strutture comunali, le scuole del territorio, e inoltre verificare la salute degli alberi presenti in città, al fine di scongiurare ulteriori problematiche».

Una vera e propria tempesta che si è abbattuta nella notte ha causato problemi in tutta la provincia a Nord di Napoli. Gli alberi sono stati i maggiormente colpiti. A Casoria in via Nazario Sauro è precipitato un pino alto oltre quattro metri. Nella villa comunale in via Pio XII, ad avere la peggio è un’opera d’arte realizzata nel 2005 da un artista serbo. E ancora, interi quartieri senza elettricità, ma in mattinata la situazione sta tornando alla normalità. Sui social si condividono le foto dei disastri, persiane smontate dalle forti raffiche di vento, e qualcuno ha addirittura dimenticato i panni fuori ad asciugare. Molti commentano che per fortuna si è verificato durante la notte, con nessuno in strada, altrimenti ci sarebbe stato anche pericolo per le persone, dal momento in cui volavano in strada suppellettili dalle balconate dei palazzi, e alberi abbattuti.