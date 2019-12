Maltempo in Campania, arriva la neve: «Gelo a quote basse, è allerta meteo finop a domenica»

Nessuno si faccia ingannare dal sole, a Napoli e in Campania. La protezione civile, infatti, ha lanciato un allerta neve dalla mezzanotte di oggi e fino a domenica sera con precipitazioni nevose già a 300 metri di altezza.

Nel bollettino si segnalano anche «venti forti» domani, mare agitato, gelate. L'allerta è comunque solo verde.

La protezione civile raccomanda «alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, con riferimento al rischio nevicate e gelate. In particolare, si ricordano alcune raccomandazioni per limitare i disagi per la popolazione con l'abbassamento termico, con particolare rifeimento alla tutela e individuazione della presenza di fasce fragili o persone che in caso di accadimento degli eventi, richiedano attività di assistenza. I Comuni, le Province e gli Enti gestori della viabilità, dovranno dotarsi di adeguate scorte di sale o prodotti adatti per il disgelo per la viabilità garantendo la percorribilità della rete stradale principale e di collegamento alle strutture essenziali».

L'allarme riguarda in modo particolare i senzatetto. Inoltre è possibile il rischio d’interruzione dell’energia elettrica soprattutto per le case sparse o poste in luoghi impervi. Disservizi potrebbero riguardare anche le linee telefoniche.

Ultimo aggiornamento: 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA