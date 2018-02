Domenica 4 Febbraio 2018, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 04-02-2018 09:33

TORRE DEL GRECO - Temperature in calo, cielo coperto e il Vesuvio torna ad imbiancarsi. È l'effetto del maltempo che in questi giorni sta imperversando in Campania e che sta interessando la provincia di Napoli. I cui residebtr si sono risvegliati con la cima del vulcano più famoso al mondo coperta da uno strato di neve, formatosi nel corso della notte.Una situazione questa che ha portato a un calo nei valori minimi e massimi delle temperature, che infatti risultano più rigide rispetto ai giorni scorsi.