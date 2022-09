Maltempo in Campania, allagamenti e strade come fiumi: sarà un weekend caldo e piovoso

Come anticipato dal forte temporale che si è abbattuto questa mattina sul capoluogo campano, da domani si preveda un weekend di mal tempo per le regioni a Sud della penisola.

Per la giornata di sabato 10 possibilità di acquazzone in Campania. Domenica 11, invece, sarà soleggiato e molto caldo con nubi sparse in Puglia, Campania e Calabria.

Come affermato da Antonio Sanò, direttore del sito ilmeteo.it, «dalla prossima settimana avremo prima il caldo africano e in seguito dei nubifragi». La causa di questa ondata di maltempo è dovuta all'arrivo dell'ex-uragano Danielle, che diffonderà caldo su tutto lo stivale.

Da metà settimana sono previsti possibili peggioramenti anche al Nord.