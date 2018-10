Lunedì 29 Ottobre 2018, 17:19

Danni da maltempo, crolla parte di un balcone sulla tettoia di un supermarket: ferito un operaio. E' accaduto poco fa nella zona del Poggio Vallesana, tra Chiaiano, Mugnano e Marano. Sul posto i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine. Il ferito, che non è in pericolo di vita, è stato soccorso dal personale del 118. Una tragedia sfiorata, insomma. Le raffiche di vento stanno creando problemi e disagi in tutta l'area. Danni si segnalano anche nella periferia di Marano, dove in via San Marco è crollato un albero e in altri punti del territorio. Lamiere e pezzi di cornicione sono disseminati su gran parte delle strade periferiche della città.