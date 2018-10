Lunedì 29 Ottobre 2018, 08:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornata difficile per i collegamenti marittimi nel golfo di Napoli. Dalle prime ore del mattino pioggia e vento stanno sferzando la terraferma e le isole Capri, Ischia e Procida, costringendo le compagnie di navigazione alla cancellazione di molte corse, soprattutto veloci, a causa delle avverse condizioni meteo-marine.Scuole chiuse in tutti i comuni dell'isola d'Ischia. È la decisione presa questa mattina dai 6 sindaci dei comuni di Ischia, Forio, Barano, Casamicciola Terme, Serrara Fontana e Lacco Ameno, alla luce delle condizioni meteo in una mattinata caratterizzata da pioggia e forte vento. Nella serata di ieri era stato il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, a decidere per la chiusura dei plessi scolastici nella giornata di oggi. Il Comune di Procida raccomanda inoltre alla cittadinanza di «evitare di uscire di casa se non è strettamente necessario».La Protezione civile della Campania ha prorogato l'allerta meteo vigente sul territorio regionale fino a martedì; alla luce del bollettino emanato ieri, anche il sindaco di Procida Dino Ambrosino ha disposto per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sull'isola.