Maltempo e Covid, scuole chiuse a Melito fino al 3 ottobre. E il sindaco di Mugnano rilancia l'appelo: «Non uscite da casa»

Maltempo e scuole, i sindaci di Mugnano e Melito emettono ordinanze e lanciano appelli ai cittadini. A Mugnano, il neo eletto sindaco Luigi Sarnataro, ha raccomandato la cittadinanza a non uscire dalle proprie abitazioni e ad adottare le precauzioni del caso «nelle ore centrali di oggi alla luce del bollettino meteo diramato dalla protezione civile regionale». A Melito, invece, il sindaco Antonio Amente ha emesso un'ordinanza di chiusura delle scuole fino al 3 ottobre.

LEGGI ANCHE La scuola paga il buco supplenti

«Sul fronte Covid la situazione in città, seppur non preoccupante dal punto di vista delle condizioni di salute, è numericamente rilevante - spiega il primo cittadino - Inoltre il corpo docente e il personale scolastico presente nei nostri istituti proviene da città dove il picco del Covid in queste settimane è particolarmente rilevante. Pertanto, per tutelare la salute degli studenti di Melito e tranquillizzare i genitori sempre più preoccupati da questa nuova ondata di Coronavirus, ho ritenuto opportuno sospendere le attività didattiche».

Ultimo aggiornamento: 09:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA