Domenica 7 Ottobre 2018, 15:50

ERCOLANO - La pioggia caduta copiosa in particolare nella notte, è la causa principale del crollo di un muro avvenuto in via Marittima. Nel cedimento sono praticamente andate distrutte due auto, che si trovavano parcheggiate in zona. È questo uno dei danni principali causati dal maltempo che si è abbattuto sulla città degli scavi.Paura in particolare nella zona a ridosso del molo borbonico, dove oltre al cedimento si sono verificati disagi legati al materiale trascinato dall'acqua piovana. «Quello che abbiamo vissuto la scorsa notte - fa presente un’abitante della strada che costeggia tra l’altro i binari delle ferrovie - è indescrivibile. Fulmini e scrosci d’acqua ci hanno tenuti quasi sempre svegli. Quanto accaduto è la naturale conseguenza di tutto questo».Diversi gli interventi effettuati da polizia municipale, vigili del fuoco e protezione civile, impegnati nelle diverse zone dove si sono verificati i maggiori problemi, come ad esempio a via Doglie e lungo corso Umberto I, strada che conduce alla vicina Portici e dove un altro muro ha ceduto senza per fortuna provocare danni a cose o persone. Transennata l’area interessata.