Maltempo, rischio alto da Sarno ai Regi Lagni: 60mila alloggi fuorilegge

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 6 Novembre 2018, 09:16 - Ultimo aggiornamento: 06-11-2018 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’Italia degli scempi edilizi, della natura calpestata e dei mortali dissesti idrogeologici, la Campania è tra le 5 regioni con percentuali tra il 90 e il 100 per cento di comuni a rischio. Parola dell’ultimo rapporto Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Fanno da monito i ricordi di recenti tragedie: la frana di Sarno nel 1998, con 160 morti, che coinvolse anche i comuni di Quindici, Siano, Bracigliano; le frane tra il 2006 e il 2015 con 6 morti a Casamicciola e Ischia porto; la frana ad Atrani sulla costiera amalfitana nel 2010 con una ragazza morta, fino alle più recenti esondazioni e alluvioni in provincia di Benevento tre anni fa con due morti. Una regione martoriata, dove spesso alla tragedia non è estranea la mano dell’uomo.