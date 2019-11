Maltempo, crolla un muro in penisola sorrentina: strada chiusa

Primi giorni di maltempo autunnale e primo danni in penisola sorrentina. In particolare a Meta dove, nel pomeriggio, la pioggia battente ha sbriciolato una parte di un muro che delimita una proprietà privata in via Petrale, strada che collega il centro del paese con la frazione collinare di Alberi. L'episodio ha spinto il Comune a vietare il transito in via precauzionale.



Il cedimento, per fortuna, non ha provocato danni a persone o cose. Nel momento in cui il terreno e i mattoni sono crollati, infatti, la strada era deserta. Sul posto si sono precipitati il sindaco Giuseppe Tito e gli agenti della polizia municipale. Nel giro di qualche ora via Petrale è stata liberata dai detriti, ma l'amministrazione comunale ha ugualmente deciso di impedire la circolazione lungo la strada fino a quando non saranno stati completati i lavori di ripristino del muro crollato. In tal senso, i proprietari hanno assicurato che l'intervento sarà avviato e concluso nel più breve tempo possibile.



Nessun danno e nessun ferito, dunque, ma disagi in vista per i residenti nella frazione di Alberi e nei borghi collinari di Vico Equense. Via Petrale, infatti, rappresenta la strada più breve per raggiungere il centro di Meta e da qui gli altri centri della penisola sorrentina o la statale 145 verso Napoli. La chiusura disposta in via precauzionale dal Comune obbligherà numerosi automobilisti e centauri a dirigersi verso Seiano, frazione di Vico Equense, e da qui immettersi sulla sempre trafficata statale 145 per raggiungere le altre località della Costiera.













