Maltempo di settembre a Napoli, a via Petrarca crolla un parapetto

Sabato 1 Settembre 2018, 18:50 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 18:55

Maltempo da nord a sud, in Italia: nello Spezzino un fulmine ha abbattuto parzialmente il campanile di una chiesa, un altro a Roma ha colpito una centralina mandando in tilt i semafori del quartiere Monteverde, tanta paura e danni a Napoli a causa di una violenta tromba d'aria che in mattinata ha sferzato l'area circostante l'aeroporto di Capodichino, scoperchiando una palazzina. Per fortuna lo scalo aeroportuale partenopeo è stato solo sfiorato dalle conseguenze del forte vento e dei violenti temporali: due voli, provenienti da Parigi Orly e da Milano Malpensa, in procinto di atterrare quando la bufera imperversava, sono stati dirottati a Bari. Gli altri invece hanno toccato terra regolarmente, qualcuno con un po' di ritardo.Danni e paura anche a Posillipo: un parapetto è crollato in via Petrarca, i condomini del civico 111 hanno provveduto a un primo intervento in attesa che il Comune prenda provvedimenti. A San Pietro a Patierno, invece, il forte vento ha gonfiato e fatto volare la guaina di copertura del terrazzo di una palazzina, in parte precipitata nelle vicinanze dell'aeroporto, nel parcheggio, in quel momento vuoto, dello stabilimento Atitech, dove si esegue la manutenzione agli aeromobili. Altri frammenti hanno danneggiato alcune automobili parcheggiate davanti allo stabile. Le verifiche al palazzo non hanno evidenziato criticità e i vigili del fuoco, finito il loro lavoro, hanno dichiarato agibile l'edificio. Paura tra gli operai dell'Atitech che per alcuni minuti hanno visto volare di tutto sopra le loro teste. Impalcature abbattute, porte divelte e un container che spinto dalle folate ha sfondato una recinzione vicino all'hangar dove l'Atitech esegue le prove dei motori degli aeromobili. Il vento ha anche fatto crollare un'impalcatura eretta dagli operai vicino a un aereo in manutenzione, fortunatamente senza danneggiarlo.Per il maltempo, rinviato a sabato prossimo il concerto di Louis Sclavis sul cratere del Vesuvio, nell'ambito del festival Pomigliano Jazz in Campania.La Protezione civile regionale ha emanato per domani una nuova allerta di colore giallo in Campania, tra le 6 e le 18: si prevedono violenti temporali in diverse zone della regione e forte vento, fenomeni - viene spiegato - caratterizzati da un'incertezza previsionale e rapidità di evoluzione.