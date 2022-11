Sono stati 2.500 gli interventi dei vigili del fuoco svolti nelle ultime 24 ore per fronteggiare l’ondata di maltempo che ha colpito l’Italia. Tra questi, 480 interventi sono stati eseguiti in Campania, dove maggiori criticita si sono registrate nella provincia di Salerno.

Altri 200 quelli svolti in Sicilia.In Sardegna le squadre sono state impegnate in 470 interventi di soccorso, la maggior parte dei quali per prosciugamenti e messa in sicurezza di alberi danneggiati dal forte vento. Nel Lazio in contrasto ai danni causati da pioggia sono stati effettuati 715 interventi di soccorso. In Veneto, maggiormente colpite da pioggia e mareggiate sono state le province di Venezia e Rovigo, dove sono stati svolti 300 interventi dai vigili del fuoco. In Friuli Venezia Giulia sono stati 180 i soccorsi effettuati per danni dovuti a pioggia e vento di Bora che ha colpito Trieste.