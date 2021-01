Maltempo, esonda nuovamente il lago di Patria nel Napoletano

Ennesima esondazione per il lago di Patria, nei Campi Flegrei. Stamattina, il lago flegreo è esondato in alcuni tratti, riversandosi sulla sede stradale che costeggia il bacino lacustre e determinando non pochi disagi per gli automobilisti.

Appena qualche settimana fa, il lago era tracimato, poi l’intervento dei tecnici del comune di Giugliano, che liberata la foce dalla sabbia accumulatasi, avevano fatto defluire le acque. Oggi, la foce è nuovamente ostruita.

Sul caso è intervenuto Umberto Mercurio, presidente e portavoce del Comitato Riqualificare Licola. «Pochi giorni fa ho pubblicato su Facebook, alcune foto della foce del lago di Patria, nuovamente ostruita dalla sabbia ed ho avvisato i Vigili di Castelvolturno, affinché si attivassero. Oggi purtroppo, il lago è nuovamente esondato in alcuni punti. Occorre un serio intervento per regimentare e manutenere la foce in maniera corretta, affinché non si ostruisca, altresì la foce va tenuta sempre aperta e va riparata la rete fognaria, che in alcuni punti risulta deficitaria, riversandosi nel lago».

