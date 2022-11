Maltempo: Giugliano in ginocchio tombini saltati, strade come fiumi

Tombini saltati, auto in panne, strade come fiumi. Giugliano in ginocchio a causa del maltempo questa sera. La terza città della Campania è finita sott’acqua dopo il nubifragio di oggi. Diverse le zone che vivono maggiormente le criticità. In particolare via Colonne che è un vero e proprio fiume in piena. Qui, come altrove, sono anche saltati i tombini e in uno di questi, tra via Colonne e via Aporti, un camion è finito dentro restando incastrato. Solo nel pomeriggio stessa situazione si era verificata in via Agazzi per una Fiat 500.

Pesanti disagi anche in via Verdi, via Santa Caterina da Siena, via San Francesco d’Assisi, via Marchesella, via Frezza. Strade impraticabili a causa dell’enorme flusso d’acqua e dei sistemi fognari saltati che non reggono la pressione. Diverse le auto in panne o costrette a cambiare i percorsi nella speranza di non incappare in altre arterie allagate. Tanti automobilisti hanno anche abbandonato le auto in strada per rifugiarsi in qualche attività commerciale.