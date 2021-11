Maltempo, gravi danni a Marano: auto nel fango e famiglie bloccate in casa

Gravissimi i danni causati dal maltempo nel comune di Marano. In via Santa Maria a Pigno, a ridosso del cimitero, sono 22 le famiglie bloccate in casa, impossibilitate ad utilizzare i propri veicoli. La strada, oggetto da mesi di lavori per la realizzazione dell'impianto fognario, è di nuovo collassata.

Si accede solo a piede presso la piccola arteria a ridosso del cimitero comunale. I lavori per la realizzazione dell'asfalto sono stati già da tempo programmati dal Comune. Ora si attende l'intervento di vigili e ufficio tecnico comunale. Fango e auto bloccate anche in via Vallesana, nei pressi del cimitero. La strada è invasa dal fango. Le zone ad alto rischio idrogeologico della città sono ormai in ginocchio.