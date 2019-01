La Protezione civile della Campania ha diramato un'allerta meteo con criticità idrogeologica di colore ​g​iallo valevole a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani su tutto il territorio.​ Si prevedono infatti​ ​«precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di moderato rovescio o temporale». Un quadro meteo che, al suolo, potrebbe determinare fenomeni di dissesto localizzato come ​«r​uscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di​ materiale; ​a​llagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; ​sc​orrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e​ possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle​ ​acque meteoriche c​o​n tracimazione e coinvolgimento delle aree​ urbane depresse; ​i​nnalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, con​ ​inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (come, ad esempio, tombature o restringimenti)​; o​ccasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate». Tra i fenomeni meteo rilevanti, oltre alle precipitazioni, si segnalano «venti forti da ovest-sud-ovest con possibili raffiche nei temporali» e «mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte».​ La Protezione civile regionale raccomanda agli enti competenti di ​«​porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, anche in linea con i piani comunali di protezione civile​»​.

Domenica 27 Gennaio 2019, 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA