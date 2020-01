Non ci sarà la tanto attesa parata delle befane in Piazzetta a Capri, prevista dal programma di Natale dedicato ai bambini. L’evento è stato annullato a causa delle avverse condizioni meteo marine che hanno impedito la partenza del traghetto veloce della Caremar questa mattina da Sorrento che doveva portare le befane sull’isola. L’annullamento è stato comunicato dall’assessore all’Infanzia Salvatore Ciuccio dall’amministrazione comunale di Capri con un comunicato pubblicato sulla pagina facebook istituzionale del Comune.



Confermato invece per oggi pomeriggio l’appuntamento della Befana nell’ex cattedrale di Santo Stefano a Capri con la distribuzione di giocattoli didattici ai bambini delle scuole materne ed elementari. La consegna dei giocattoli sarà effettuata dal parroco don Carmine Del Gaudio e dai catechisti. L’appuntamento è organizzato con la collaborazione del Comitato Sant’Anna al Borgo, imprenditori e di alcuni cittadini isolani. © RIPRODUZIONE RISERVATA