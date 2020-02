Maltempo: stop collegamenti marittimi, Capri è isolata

Nonostante il sole che ha rischiarato in mattinata Capri ( Napoli), le pessime condizioni del mare tengono fermi in banchina aliscafi, catamarani e il traghetto veloce. Gli ultimi collegamenti per Napoli sono stati effettuati dal Fauno, la nave della Caremar e dall'aliscafo Snav Alcione mentre le corse per la penisola sorrentina sono state effettuate dall'aliscafo Giunone dell'AliGruson. Da Capri sono state sospese tutte le partenze per Napoli fino a domani mattina mentre da Calata di Massa solo in tarda serata potrebbe mollare gli ormeggi il maxitraghetto Fauno della Caremar per permettere il rientro dei pendolari isolani. © RIPRODUZIONE RISERVATA