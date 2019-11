Napoli, è allerta meteo arancione da mezzanotte: temporali, inondazioni e frane

Allerta arancione in Campania a partire da mezzanotte e per l'intera giornata di domani. La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo su quasi tutta la Campania. Da mezzanotte si prevedono «precipitazioni diffuse» con temporali anche intensi, raffiche di vento.

Per la violenza delle precipitazioni, la protezione civile ha diramato un'allerta Arancione, determinato da «significativi ruscellamenti, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua con inondazione, fenomeni franosi».

Su tutto il territorio campano si segnalano raffiche di vento e mare agitato. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di dare seguito a tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi così come previsto dai rispettivi piani di protezione civile, di attivare i Coc (Centri Operativi Comunali) ove previsto, di attivare il monitoraggio delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso nonché di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali diramate dalla sala Operativa. Massima attenzione va prestata, in ogni caso e anche in assenza di piogge, alle aree già interessate dalle precipitazioni dei giorni scorsi.

