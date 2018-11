Maltempo, Ischia è in ginocchio: â€‹frana muraglione, massi in piazza. Salvato un uomo bloccato in auto

Sempre a Ischia un uomo è stato soccorso perchè era finito con il suo furgone in un'area allagata dalla pioggia a Panza. Stesso intervento per un'altra persona bloccata dall'acqua in un sottopasso a Miliscola, zona Flegrea. Questi alcuni delle decine di interventi operati nelle ultime ore dai vigili del fuoco del comando Provinciale di Napoli che per sopperire alle numerose chiamate e per portare a termine le operazioni di messa in sicurezza delle aree danneggiate dal forte vento dei giorni scorsi ha dovuto richiamare in servizio dieci squadre in supporto a quelle già in turno. «Le richieste di soccorso riguardano perlopiù - spiegano dal Comando Provinciale - allagamenti di cantine e locali situati al di sotto dl livello stradale».

Venerdì 2 Novembre 2018, 09:55 - Ultimo aggiornamento: 02-11-2018 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ennesimo disastro idrogeologico a Casamicciola dove all'alba di oggi è crollato il muraglione di contenimento dell'albergo Cristallo, che sorge a poche decine di metri dalla zona rossa del sisma. Il crollo è avvenuto a causa delle abbondanti piogge che hanno investito l'isola d'Ischia nel corso della nottata appena trascorsa. Una valanga di terra, fango e massi si è staccata dal poggio sul quale sorge l'albergo, ostruendo la carreggiata stradale ed impedendo la viabilità, con una gran massa di detriti trasportati dalla fiumana fin giù a piazza Marina. Si segnalano danni ad autovetture e alla sede stradale, mentre nessun danno si è verificato per quanto riguarda le persone. L'albergo, che è stato transennato per motivi di sicurezza, era già chiuso da alcune settimane ed anche le vicine scuole medie ed istituto Mattei, oggi sono chiuse per il ponte festivo. I disagi dunque sono stati alquanto contenuti ed entro le prossime ore sara' sgomberata anche la sede stradale, con la circolazione che pero' potrebbe restare vietata oppure parzialmente interdetta, considerato che in quel punto preciso, la carreggiata misura appena 4 metri di larghezza. Più complesso il discorso della messa in sicurezza del sito che è franato. Una operazione che richiedera' tempi tecnici più lunghi e da questo potrebbe scaturire un ulteriore disagio alla mobilità su di un territorio già' messo a dura prova dalle conseguenze del sisma.