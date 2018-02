Lunedì 26 Febbraio 2018, 15:38 - Ultimo aggiornamento: 26-02-2018 15:38

Mugnano. Non solo scuole chiuse, ma persino il civico camposanto. Il consorzio cimiteriale dei comuni di Mugnano e Calvizzano ha decretato la chiusura della struttura per la giornata di oggi e domani. "Le avverse condizioni meteo - spiega il presidente del Consorzio Gabriele Vallefuoco - ci hanno spinto, per ragioni di sicurezza, ad optare per la chiusura del cimitero. Il rischio per i visitatori, anche oggi accorsi numerosi, era davvero troppo alto". Analogo provvedimento anche per gli istituti scolastici del territorio, chiusi per effetto dell'ordinanza firmata dal sindaco Luigi Sarnataro.