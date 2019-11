Maltempo sulla Campania, blackout elettrico alla centrale del 118 di Castellammare

Un violento temporale si è abbattuto questa notte nell'area stabiese, vento e pioggia che hanno messo in ginocchio persino la centrale operativa del 118. Nelle stanze che si trovano accanto all'ospedale San Leonardo, sul viale Europa a Castellammare, un blackout elettrico ha bloccato il centralino mobile, pc e attrezzature. Unico mezzo di comunicazione la linea fissa per alcune ore. Cittadini esasperati che non conoscevano il numero di rete fissa si sono rivolti al 112 e 113 chiedendo l'intervento di ambulanze e medici. Un disservizio che si è verificato per tutto il territorio dell'Asl Napoli3Sud da Massalubrense al Vesuviano e al Nolano. Alcune ore che hanno messo in ginocchio la macchina dei soccorsi tornata poi operativa a notte fonda.

