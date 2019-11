LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornate di apprensione in tutta laper il, ed in particolar modo nel territorio flegreo, dove la pioggia ed il vento hanno causato gravi danni. A Monte di Procida, con le condizioni climatiche avverse, c'è stata la caduta di un palo della luce, tirato giù dal forte vento. Il lampione si è steso a terra senza causare nessun danno, e senza, fortunatamente, colpire nessuno. Il caso ha però animato i cittadini del comune glegreo che hanno segnalato l’accaduto, oltre che a denunciare la tragedia sfiorata: “Solo per fortuna stanotte nessuno si è fatto male, solo tanto spavento per il rumore fatto dal palo cadendo”.