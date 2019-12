Tre grossi pini si sono abbattuti in un tratto a ridosso tra tre comuni, Villaricca, Mugnano, Melito, lungo la circumvallazione esterna. La strada è interdetta al traffico veicolare. Non si registrano feriti. Sul posto gli agenti della polizia municipale, pattuglie dei carabinieri e i mezzi di soccorso.

Intrappolate in casa le persone che risiedono nei parchi a ridosso dei centri commerciali. Sono volati in strada anche numerosi cartelloni pubblicitari. Il traffico è in tilt. Si attende l'intervento dei tecnici dei vari comuni interessati e di Città Metropolitana, competente per un tratto stradale.

