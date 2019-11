Mattinata di gran caos a Napoli dovuta al recente maltempo . Code interminabili stamane tra la zona ospedaliera e i Colli Aminei, con forti disagi per gli automobilisti. A determinare il caos, oltre la chiusura di via Vecchia San Rocco per il crollo della settimana scorsa, ilcui si è aggiunta la mancata presenza di vigili urbani in alcuni incroci nevralgici, come quello tra viale dei Pini, viale Colli Aminei e via Cardinale Prisco. È stata necessaria anche un'ora per percorrere tratti che normalmente richiedono dieci minuti. Semafori guasti e nessun vigile anche in un altro incrocio-chiave, quello tra via Pessina, via Salvator Rosa e il Museo archeologico.