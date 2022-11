Maltempo e perdite idriche, cede l'asfalto ad Afragola e Casavatore

La provincia a nord di Napoli è stata messa con le spalle al muro dal maltempo, al quale si sono aggiunte le perdite idriche. A distanza di poche ore, ha ceduto l'asfalto sia ad Afragola che a Casavatore. Nella mattinata di oggi, si è aperta una voragine nel parcheggio del discount in via Pietro Donadio ad Afragola. Un'auto, che era in sosta, è rimasta bloccata.

Nella tarda serata di ieri, ha invece ceduto l'asfalto all'angolo tra via Salvator Rosa e corso Italia a Casavatore. Gli addetti ai lavori sono stati tutta la notte a lavoro per mettere in sicurezza l’area. La pioggia incessante ha reso difficile l’operazione che si è protratta per ore. La strada era vuota, considerato l’orario e il maltempo, altrimenti il bilancio sarebbe potuto essere diverso.

Il sindaco Luigi Maglione, che ha anche la delega al ramo, ha spiegato la situazione: «La voragine è stata provocata dalla rottura di un tubo dell’acqua. È stata bloccata la perdita con difficolta, perché il temporale non rendeva facile individuare il punto del guasto. La zona è stata messa in sicurezza. Lunedì partiranno i lavori di ripristino».

Presenti sul posto fino a tarda notte, per controllare l’andamento delle operazioni, anche i consiglieri di maggioranza del gruppo Alternativa per Casavatore. Tiziana Bognanni ha posto l’accento sull’intervento tempestivo degli addetti ai lavori: «Non entro nell'aspetto tecnico non avendo le competenze, ma ringrazio pubblicamente l'ufficio tecnico e la squadra di manutenzione per aver chiuso in tempi record il tubo. Tutto questo nonostante le difficoltà dettate dall'emergenza e dall'orario».

Non è la prima volta che si verificano situazioni di questo tipo. Lo scorso settembre, ci fu un altro cedimento sempre in corso Italia.