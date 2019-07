Sabato 27 Luglio 2019, 18:36 - Ultimo aggiornamento: 27-07-2019 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La protezione civile regionale ha diramato per domani domenica 28 luglio un allerta meteo di colore giallo a causa di «precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità. Venti moderati o forti occidentali con possibili raffiche nei temporali. Mare agitato», come si legge nel bollettino.Domani, in conseguenza di tali condizioni meteo, il Comune di Napoli rende noto che parchi e cimiteri cittadini resteranno precauzionalmente chiusi.