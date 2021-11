Maltempo a Napoli, crollano alberi a Lago Patria e a Quarto: illeso autista di furgone

«Lago Patria! Alberi che ostacolano la circolazione!! Meno male che nessuno ci sia finito sotto!!! Terribile!!!». Con queste parole Monica Cafiero, segnala con tanto di foto su Facebook, l'ennesimo crollo di un albero, avvenuto a causa del maltempo che in queste ore sta imperversando nell'hinterland partenopeo e non solo.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Maltempo a Castellammare, villa allagata: a pesca con la canoa IL MALTEMPO Maltempo a Capri, chiusi tutti i sentieri: panchine divelte dal vento IL CASO Maltempo su Napoli, l'attracco difficile della motonave Caremar...

Il cedimento di un pino marittimo ha interessato la sede stradale di via Staffetta, nei pressi di Lago Patri, e per fortuna non ha causato danni.

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità.

L'autista di un motofurgone è rimasto invece miracolosamente illeso nel crollo di un albero di alto fusto a Quarto, in via Caselanno. L'albero secolare è crollato sulla sede stradale proprio mentre transitava il veicolo distruggendo la parte laterale e posteriore del veicolo. Salvo l'autista che per lo spavento ha avuto un leggero stato di choc. Sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile locale.

La strada è stata interdetta al traffico per le operazioni di rimozione, rese problematiche oltre che dalle raffiche di vento anche dalla pioggia incessante. Il forte vento di scirocco che da questa mattina interessa l'intera area flegrea ha provocato la caduta di altri due alberi di alto fusto a Pozzuoli sulle sedi stradali di località Monterusciello e Varcaturo. A Monterusciello il crollo si è verificato sulla strada di accesso al megaquartiere. La caduta è avvenuta in un momento in cui non transitavano né mezzi né persone. I carabinieri hanno chiuso la strada.

A Varcaturo, al confine tra i comuni di Pozzuoli e Giugliano, il terzo cedimento, in via Staffetta. Anche in questo caso non si segnalano danni a persone e cose. Si sono registrati, inoltre, numerosi allagamenti di strade tra Licola, Arco Felice, Cigliano ed Agnano a Pozzuoli e in via Masullo e località Bivio a Quarto.