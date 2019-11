LEGGI ANCHE

I binari delle Ferrovie dello Stato invasi dai detriti hanno provocato disagi sulla tratta Cancello - Salerno. Disagi acuiti dalle proteste dei cittadini che hanno reso difficile liberare le strade ferrate dal fango. I residenti del rione Poverelli, tra Nola e la sua frazione Piazzolla, sono stanchi ed hanno paura. I regi lagni intasati dai rifiuti e da sterpaglie provocano allagamenti ad ogni acquazzone. Anche ieri é stato lo stesso: é bastata la prima, copiosa pioggia d'a mandare in tilt mezza città: strade allagate, off limits alle auto; interi quartieri isolati e cittadini prigionieri in casa.«ORA BASTA»É la storia che si ripete, puntuale come iprevisti da qualche giorno e che hanno lasciato una scia di degrado e di polemiche, ingigantita dalle imprecazioni a mezzo social, dagli sfoghi postati su Facebook come didascalia di sequenze che fotografano lo stato di abbandono in cui versano i canali borbonici e le inevitabili conseguenze sul contesto. Via Nola - San Gennaro, via Cinquevie, via dei Cipressi, via Feudo, via Taranto: veri e propri fiumi in piena, acqua e fango dovunque. Il risultato delle esondazioni che fa il paio con una rete fognaria obsoleta, non adatta a sostenere le bombe d'acqua che si abbattono sulla città. Fradici ed arrabbiati i cittadini hanno sbraitato per tutta la giornata. A sbattere i pugni anche il sindaco di Nola Gaetano Minieri che denuncia l'immobilismo della regione Campania cui spetta la pulizia degli alvei: «É da giugno, dal giorno dopo in cui mi sono insediato che ho sollecitato interventi risolutivi, ma non é servito a nulla. Ho ottenuto solo promesse alle quali non sono seguiti i fatti. Spero nelle denunce che ho presentato in Procura». «Qui - sbotta Minieri - é in ballo la sicurezza dei cittadini e non è possibile che un temporale possa togliere il sonno alle persone».I TIMORILa quiete dopo la tempesta, insomma, non è arrivata e tra l'altro non lasciano ben sperare le previsioni meteo che annunciano altre precipitazioni. Il reticolo che attraversa la città costituisce un pericolo costante proprio per via dello stato in cui versano gli alvei: ai detriti portati a valle dalla pioggia si aggiunge tutto ciò che la mano dell'uomo deposita per liberarsi facilmente di rifiuti, talvolta anche speciali. Bottiglie di plastica, sacchetti, bidoni, stoffa: un fiume di immondizia che arriva a Nola anche dai comuni di più a monte. Nulla di più e nulla di nuovo. A crescere é solo l'esasperazione di tante famiglie, di tanti cittadini che ogni volta che piove si rifugiano ai piani alti per paura di essere travolti, di tanti automobilisti costretti ad attraversare strade che diventano lagune. Di tanti cittadini stanchi di spalare fango e di combattere con l'acqua per poter tornare in casa propria. La misura, verrebbe da dire, ormai è colma.