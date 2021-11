Maltempo a Napoli, all’istituto Fermi-Gadda crollo di calcinacci e controsoffittature. La denuncia di Borrelli

Il maltempo sta creando non pochi disagi a Napoli nelle ultime ore. Strade allagate, pericolose buche apertesi su di esse, ma anche molti istituti scolastici hanno subito danni.

Diversi studenti e e genitori hanno segnalato al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli del crollo di calcinacci e controsoffittature all’Iti Fermi- Gadda del corso Malta a Napoli.

Si è creata una tale umidità che le controsoffittature stanno cedendo e vi sono stati vari crolli di calcinacci. Fino ad ora, come segnalano gli studenti, l’unica contromisura presa dalla dirigenza della scuola è stata quella di interdire al passaggio solo alcune aree interessate dai crolli con dei nastri legati a dei banchi.

«Abbiamo inviato una nota alla direzione scolastica per capire l’entità del problema, quali soluzioni siano state adottate e se vi siano le condizioni affinché gli studenti possano proseguire le attività didattiche in sicurezza. Abbiamo segnalato la questione all’Usr affinché venga acceso un campanello d'allarme e si provveda a fare dei sopralluoghi nei vari istituti scolastici del territorio in questi giorni di maltempo» ha dichiarato Borrelli su Facebook.