Maltempo a Napoli, il liceo Gentileschi sospende le lezioni per allagamento

L’ultima ondata di maltempo a Napoli ha creato nuovi disagi ai cittadini. A dover fare i conti con i danni creati dalle forti piogge è l'istituto superiore Gentileschi, situato in via Nuova Agnano nel quartiere di Fuorigrotta. All’interno della scuola si è verificata una massiccia infiltrazione d’acqua piovana in una zona dell’edificio interessata da lavori di ristrutturazione del solario di copertura.

L’infiltrazione ha quindi colpito «la quasi totalità del fabbricato», come si legge in una circolare diramata dal dirigente scolastico, e nella giornata di ieri «i vigili del fuoco hanno effettuato un secondo sopralluogo nel plesso scolastico per monitorare lo stato dei luoghi, mentre l’ufficio tecnico di Città metropolitana sta procedendo alle verifiche strutturali dell’edificio e alle attività di messa in sicurezza».

L'istituto è stato seggio elettorale per le elezioni politiche dello scorso 25 settembre, dunque per fortuna non ha arrecato danni agli alunni. Le lezioni restano per il momento sospese in attesa di nuove disposizioni.