Maltempo a Napoli: aliscafi fermi, Ischia e Procida collegate solo dalle navi

Ancora collegamenti marittimi a singhiozzo tra Ischia, Procida e Napoli: a causa delle condizioni meteo marine sfavorevoli anche oggi aliscafi fermi in porto e collegamenti assicurati solo dalle navi traghetto.

In particolare è del tutto sospesa l'attività marittima del porto di Forio (collegato solo dagli aliscafi) ed è ridotta quella degli approdi di Casamicciola, Ischia e Procida dove attualmente operano soltanto le navi in arrivo o in partenza per Napoli o Pozzuoli. Il forte vento di libeccio ha provocato comunque la cancellazione anche di alcune corse di navi rendendo problematica la mobilità marittima per le due isole; possibili disagi anche domani alla luce delle previsioni meteo poco propizie.

