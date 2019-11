Bomba d'acqua su Napoli, collassa il sistema fognario: notte in strada per 50 persone

Cede il manufatto fognario e la strada inizia a sgretolarsi sotto gli occhi degli abitanti. La paura è tanta in via Orsolone a Santa Croce, nei pressi dell’ospedale Monaldi, dove più di cinquanta persone sono rimaste in strada tutta la notte in attesa degli interventi di messa in sicurezza.



Un episodio verificatosi in tarda serata e probabilmente causato dalle intense piogge delle ultime ore. Bombe d’acqua che, sovraccaricando la fognatura, ne hanno provocato il collasso con il conseguente cedimento del manto stradale. Ma non solo. Anche un albero è stato scaraventato al suolo dalla furia del vento che non accenna a diminuire. Un allarme che viene lanciato anche da Apostolos Paipais e Salvatore Passaro, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’VIII Municipalità, che già nei giorni scorsi avevano chiesto di alzare il livello di attenzione sulla zona.



Un'area che va da Chiaiano ai Camaldoli e che sempre più spesso è al centro di problematiche legate a frane e sprofondamenti.