Il maltempo non dà tregua e a Marano, in diverse zone, si sono aperte voragini di grandi dimensioni. L'asfalto è ceduto in via Vallesana, proprio davanti al cimitero comunale e in via Pendine-Casalanno, arteria a ridosso con il comune di Quarto.

Sul posto stanno giungendo i mezzi di soccorso. Particolarmente critica la situazione in via Vallesana, dove la rottura di una condotta fognaria ha acuito ulteriormente la problematica. I vigili urbani stanno transennando l'area, sul posto anche gli operai dell'ufficio tecnico. Pedoni e automobilisti stanno rischiando grosso anche in via Pendine-Casalanno, completamente allagata. I residenti, in centinaia, sono bloccati nelle loro abitazioni.

