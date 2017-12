Emergenza maltempo, pioggia e calo termico nel Napoletano: e sul Vesuvio torna la neve

Giovedì 28 Dicembre 2017, 09:27 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 09:27

Vesuvio completamente imbiancato, pioggia e grandine, temperature in picchiata. Ecco come si presentano Napoli e provincia a pochi giorni della fine dell'anno.L'annunciato mutamento delle condizioni climatiche ha portato un brusco calo termico nelle aree del vesuviano, che oggi si sono svegliate con il vulcano più famoso al mondo totalmente innevato. Ad aggravare la situazione le persistenti precipitazioni , che in più di una circostanza si sono trasformate in forti grandinate.