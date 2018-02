Martedì 6 Febbraio 2018, 22:19 - Ultimo aggiornamento: 06-02-2018 22:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICO EQUENSE. Una nuova frana, a tre mesi esatti da quella devastante del 6 novembre scorso, si è verificata lungo la strada che collega Vico Equense a Monte Faito. All'altezza della grotta del fico, fango e detriti sono venuti giù dal fianco della montagna interessato dagli incendi durante la scorsa estate. Il materiale franosi ha invaso la sede stradale e sfiorato l'automobile di un residente che proprio in quel momento tornava a Faito: vettura danneggiata, conducente salvo per miracolo.Al momento la gente del posto è impegnata in una staffetta per riportare a Faito le persone rimaste bloccate a Vico centro o nella fascia collinare del paese. "Abbiamo paura - raccontano i residenti - alcuni nostri familiari sono lontani e non possono raggiungerci". A complicare la situazione ci pensano il freddo, particolarmente intenso a più di mille metri di altezza, e la paura, soprattutto per quanto riguarda bambini e anziani.Il maltempo sta creando forti disagi anche a Meta: alcune zone del centro, a cominciare da interi condomini nei pressi della stazione della Circum, sono da ore senza corrente elettrica. Alcuni residenti sono bloccati in casa, visto che i cancelli elettrici sono Ko. Problemi specialmente per gli anziani.