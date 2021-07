Maltempo. Pioggia su Napoli e strade in tilt nell'area della zona ospedaliera

Un violento acquazzone si è abbattuto sulla città di Napoli, come da previsioni caratterizzate da allerta meteo di colore giallo.

Una pioggia forte e battente che in alcune zone ha provocato non pochi danni e difficoltà. È il caso dell’area di cappella Cangiani alla zona ospedaliera dove la strada è stata completante invada dall’acqua che, oltre a costringere le auto a fermarsi, ha mandato in tilt il sistema fognario.

