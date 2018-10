Maltempo e danni, scuole chiuse a Napoli martedì 30 ottobre

Un’ordinanza sindacale prevede la chiusura per la giornata di domani, martedì 30 ottobre, di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado. Lo ha disposto il Sindaco Luigi de Magistris per consentire l’esame dei notevoli danni della non prevista, nella sua eccezionalità, ondata di maltempo, tenuto conto della sola allerta gialla, criticità ordinaria, diramata dalla competente protezione civile. In questa fase sarà coinvolta l’intera filiera della sicurezza nelle scuole (dai dirigenti scolastici, attraverso i loro responsabili alla sicurezza dei plessi, ai servizi tecnici delle Municipalità, alla protezione civile). Nell’ordinanza sindacale si sottolinea l’esigenza della chiusura delle scuole, anche alla luce delle prevedibili difficoltà nella viabilità a causa dei danni registrati in molte strade cittadine. Il Sindaco Luigi de Magistris, a nome dell’intera città di Napoli, esprime il più profondo cordoglio per la tragica morte del giovane Davide Natale ed è vicino alla sua famiglia.

Domani tutte le scuole di ogni ordine e grado

anche sull'isola d'Ischia. Lo hanno deciso i sei sindaci dell'isola, al termine di un summit che si è concluso in serata. A determinare tale scelta, si apprende dal sindaco di Barano Dionigi Gaudioso, problemi di viabilità su tutto il perimetro stradale dell'isola. Il maltempo di oggi ha causato la caduta di numerosi alberi, con l'acqua piovana che ha riversato pietre e terreno ovunque: da qui la necessità di liberare le strade e mettere in sicurezza la viabilità.

Lunedì 29 Ottobre 2018, 19:19 - Ultimo aggiornamento: 29-10-2018 19:26

resteranno chiuse