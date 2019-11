Maltempo, sindaco chiude una scuola nel Napoletano

A seguito dei danni subiti dalle forti piogge chiude, a Melito, la scuola Sibilla Aleramo, unica sede finora in funzione per alunni di primaria e secondaria di primo grado del Comprensivo tenente Luigi Mauriello. Il sindaco, dopo una verifica dei tecnici comunali, con apposita ordinanza ha sospeso le lezioni, disponendo l’urgente inizio dei lavori di ripristino, che dovrebbero concludersi entro i prossimi giorni.



La scorsa settimana un centinaio di mamme degli alunni dell’Aleramo protestarono dinanzi ai cancelli della struttura scolastica, per le condizioni di degrado in cui versa il plesso di via Pertini. Prima dell’inizio dell’anno scolastico, un’altra scuola, storica sede dello stesso Comprensivo, fu chiusa per altri problemi strutturali e gli alunni trasferiti proprio alla Aleramo. © RIPRODUZIONE RISERVATA